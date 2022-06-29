Макс Ферстаппен: «В следующем сезоне Drive to Survive буду чаще появляться в кадре»

Пилот рассказал, что изменил свое мнение, и в будущем будет сниматься в сериале Drive to Survive от Netflix.

Ранее Ферстаппен отказывался участвовать в съемках и давать интервью, поскольку считал, что продюсеры и режиссеры часто придумывали многие моменты и раздували многие соперничества между гонщиками.

«В прошлом году я не участвовал в съемках, потому что мне не нравились некоторые вещи. Особенно это касается выдуманного соперничества между некоторыми гонщиками. И для меня это было довольно тяжело, ведь я понимаю, что в Америке это шоу творит настоящие чудеса (с точки зрения повышения интереса к «Формуле-1»).

Но при этом порой авторы шоу изображали гонщиков не совсем так, как есть на самом деле. И в результате может возникнуть ситуация, в которой люди могут считать какого-то гонщика полным козлом, хотя в реальной жизни он таковым совсем не является.

Однако теперь я поговорил с людьми, которые руководят этим шоу, занимаются им. И мы пришли к пониманию того, как сможем двигаться вперед в будущем. Как сможем вместе работать. Так что я уверен, что в следующем сезоне я чаще буду появляться в кадре», – рассказал Ферстаппен.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

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