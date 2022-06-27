Жак Вильнев о возрасте Алонсо: «Гонщики стали стареть не так быстро, потеря 0,2 секунды компенсируется опытом»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил жажду борьбы Фернандо Алонсо из .

Канадец также высказался о возрасте двукратного чемпиона мира – Алонсо через месяц исполнится 41 год. Ожидается, что Фернандо будет выступать в «Ф-1» и в следующем году.

«Пришлось потратить кое-какое время, чтобы освоиться в «Альпин», сработаться с командой, развивать болид в своем направлении. В этом сезоне ему не везет со стратегиями, пит-стопами, поломками. Теперь [на ] снова возникли проблемы с мотором, то же самое касается пит-стопов и появления виртуальной машины безопасности.

Каждый раз в разговоре со мной он говорит: «Все постоянно идет не так». Но он неутомим – как Макс [Ферстаппен], никогда не сдается. Фернандо горит гонками, он настоящий боец и всегда хочет большего. Потрясающе.

Возраст влияет, если ты не хочешь больше рисковать и чем-то жертвовать, а предпочел бы сидеть дома. Если не настроен на гонки, начинаешь терять скорость. Что касается физической формы, мы стали питаться и тренироваться лучше, так что стареешь не так быстро. Все зависит от повреждений, полученных во время гоночной карьеры.

Но жажда борьбы остается. Можно потерять одну или две десятые, однако это сполна компенсируется опытом. А он стал очень опытным пилотом. Фернандо не назвать самым молодым на решетке, но посмотрите, как он выступает в сравнении с Оконом. Когда надо, он проявляет себя».

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