MotoGP. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Мартин – 3-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP КТМ Сузуки MotoGP Прамак Гран-при Нидерландов MotoGP Алеш Эспаргаро ЛЧР Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Такааки Накагами Мигел Оливейра Брэд Биндер ВР46 Хорхе Мартин Марко Беццекки Авто

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов MotoGP.

Поул стал четвертым для Баньяи в нынешнем сезоне, итальянец является лидером по данному показателю. Второе время показал возглавляющий чемпионат Фабио Куартараро из «Ямахи», третье – представитель «Прамака» Хорхе Мартин.

Гран-при Нидерландов
Ассен
25 июня 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.31,504
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,116
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,204
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,292
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,364
6. Джек Миллер («Дукати») +0,620
7. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,671
8. Мигел Оливейра («КТМ») +0,768
9. Алекс Ринс («Сузуки») +0,803
10. Брэд Биндер («КТМ») +0,863
11. Маверик Виньялес («Априлия») +0,920
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,463
 

Пол Эспаргаро пропустит Гран-при Нидерландов, «Хонда» осталась без основных гонщиков

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные