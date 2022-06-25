MotoGP. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Мартин – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов MotoGP.
Поул стал четвертым для Баньяи в нынешнем сезоне, итальянец является лидером по данному показателю. Второе время показал возглавляющий чемпионат Фабио Куартараро из «Ямахи», третье – представитель «Прамака» Хорхе Мартин.
Гран-при Нидерландов
Ассен
25 июня 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.31,504
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,116
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,204
4. Марко Беццекки («ВР46») +0,292
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,364
6. Джек Миллер («Дукати») +0,620
7. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,671
8. Мигел Оливейра («КТМ») +0,768
9. Алекс Ринс («Сузуки») +0,803
10. Брэд Биндер («КТМ») +0,863
11. Маверик Виньялес («Априлия») +0,920
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,463
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