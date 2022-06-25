MotoGP. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Мартин – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов MotoGP.

Поул стал четвертым для Баньяи в нынешнем сезоне, итальянец является лидером по данному показателю. Второе время показал возглавляющий чемпионат Фабио Куартараро из «Ямахи», третье – представитель «Прамака» Хорхе Мартин.

Гран-при Нидерландов

Ассен

25 июня 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.31,504

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,116

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,204

4. Марко Беццекки («ВР46») +0,292

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,364

6. Джек Миллер («Дукати») +0,620

7. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,671

8. Мигел Оливейра («КТМ») +0,768

9. Алекс Ринс («Сузуки») +0,803

10. Брэд Биндер («КТМ») +0,863

11. Маверик Виньялес («Априлия») +0,920

12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,463

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