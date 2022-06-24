Герхард Бергер: «Алонсо вполне бы мог стать пятикратным чемпионом «Формулы-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер считает, что Фернандо Алонсо мог бы стать как минимум пятикратным чемпионом, если бы удачнее выбирал команды для перехода по ходу карьеры.
«Должен сказать, что с его талантом Фернандо Алонсо, на мой взгляд, вполне мог бы стать пятикратным чемпионом «Формулы-1». Он просто блестящий гонщик. Но после периода в «Макларене» дверь для него немного закрылась. Ведь если бы он перешел в «Мерседес», то был бы пятикратным чемпионом».
Также Бергер уверен, что Алонсо бы боролся за титул прямо сейчас, если бы выступал за «Ред Булл» или «Феррари»:
«Да, абсолютно. Уверен в этом на все сто процентов».
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