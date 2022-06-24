Жак Вильнев: «Ферстаппен всегда выкладывается на сто процентов, Хэмилтон – нет»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года рассказал, что ему не нравится настрой в нынешнем сезоне:

«В Канаде Расселл вполне мог снова опередить Хэмилтона, если бы не рискнул с переходом на слики в конце квалификации. Темп у него определенно был.

Льюис же немного сбавил темп, стал чуть осторожнее. Ему нужно возвращать свою оптимальную форму и снова атаковать на все сто процентов. Создается ощущение, что в этом году Льюис не выкладывается на сто процентов, не показывает свой максимальный потенциал».

В качестве примера Вильнев привел Гран-при Испании, где Хэмилтон, оказавшись в хвосте пелотона, предложил команде сойти с дистанции, чтобы поберечь машину:

«Льюис тогда сказал: «Давайте остановимся и побережем двигатель». Ему просто не хотелось гоняться, а свой темп он нашел только в конце гонки. Думаю, именно в этом разница между ним и прошлогодним Ферстаппеном. Макс всегда выкладывается на сто процентов, Льюис – нет.

При этом в Канаде Льюис оказался впереди напарника, попал на подиум. Так что скорость у него есть. Вопрос в том, почему он не показывал ее раньше».

Герои и неудачники Гран-при Канады: рентач-новичок выше Леклера, Хэмилтон переиграл напарника

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