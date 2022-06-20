Гельмут Марко: «Когда Хэмилтон попадает на подиум, ему внезапно становится намного проще выбираться из болида»

Советник не согласился с решением ФИА вмешаться в ситуацию и выпустить техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования болидов и в перспективе предполагающую принудительное изменение конструкции машин.

«Не думаю, что в данном случае ФИА действует правильно. Проблемы (с галопированием) есть только у одной команды, , и вдруг реагирует на это посреди сезона.

Существует простое решение: просто поднимите свою машину. Тогда вы больше не будете страдать от подпрыгиваний болида, но зато потеряете в скорости. Но то, как в «Мерседесе» сейчас реагируют на ситуацию, фактически подталкивая ФИА к корректировке конструкции болидов…О таком вряд ли кто-то мог подумать», – рассказал Марко.

По мнению австрийца, команды сами должны решить проблему с галопированием болидов или тряской в кокпите:

«Наши пилоты – это наш самый ценный актив. И мы должны делать так, чтобы они всегда находились в оптимальном состоянии. И в данный момент выпущенная ФИА техническая директива нуждается в доработке, потому что сейчас параметры слишком расплывчаты. Сейчас условия слишком произвольны и в основном затронет (в лучшую сторону) команду, которая как раз больше всех жалуется».

Также Марко не упустил возможности «пустить шпильку» в адрес , недавно жаловавшегося на ужасные условия после гонки в Баку, но изменившего свою позицию после подиума в Канаде:

«По окончании гонки в Канаде Хэмилтон очень быстро выбрался из кокпита болида. Когда он попадает на подиум, делать это ему внезапно становится намного проще».

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