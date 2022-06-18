Макс Ферстаппен: «Мне кажется, не стоит слишком драматизировать ситуацию с галопированием – гонщики всегда готовы идти на риск»

Пилот прокомментировал решение вмешаться в ситуацию и выпустить техническую директиву, направленную на борьбу с галопированием болидов.

По мнению Ферстаппена, в повышенных нагрузках нет ничего особенного, поскольку спортсмены в большинстве видов спорта в любом случае подвержены травмам.

«Есть много видов спорта, в которых участники в целом подвержены нагрузкам и травмам. И по окончании карьеры ты точно не будешь чувствовать себя так, как в 20 лет, это очевидно.

У футболистов бывают проблемы с коленями, да с много чем другим тоже. Или можно посчитать количество переломов у гонщиков в мотокроссе или MotoGP – и подумать, является ли этот спорт безопасным?

Ответ – нет. Но мы (гонщики) сами готовы идти на этот риск. Это наш спорт – то, чем мы любим заниматься. Да, безусловное, имеющаяся сейчас проблема с галопированием болидов – это не слишком здорово. И вряд ли это правильно. Но при этом некоторым командам удалось нивелировать эту проблему намного сильнее, чем другим. То есть от нее возможно избавиться. И мне не кажется, что стоит излишне драматизировать из-за того, что сейчас происходит.

В «Формуле-1» работает очень много очень умных людей, которые могут придумать способ избавиться от этой проблемы. В целом машины всех команд галопируют слишком сильно. Но при этом у некоторых команд проблема проявляется значительно слабее, чем у других.

Проблема в том, что болиды были спроектированы именно таким образом – чтобы максимально занизить дорожный просвет ради прижимной силы, сделать подвеску очень жесткой. И если вам захочется полностью избавиться от проблемы, придется полностью же переделывать конструкцию болидов», – рассказал Ферстаппен.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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