Шарль Леклер: «До настоящего момента у меня не было особых проблем с галопированием болида»

Пилот «Феррари» не согласился с и его поддержкой технической директивы, выпущенной с целью борьбы с эффектом галопирования болидов.

По мнению Леклера, каждая команда должны предоставлять своим пилотам машины, которыми будет достаточно комфортно управлять.

«Мне кажется, что именно моя команда несет ответственность за то, чтобы предоставить мне машину, которой возможно нормально управлять. И до настоящего момента у меня не было каких-то особенных проблем из-за галопирования.

Да, по сравнению с прошлогодними машинами сейчас езда стала жестче. Можно ли назвать такие условия невыносимыми и тяжелыми для меня, а машину неуправляемой? Нет. По крайней мере, это мое мнение. Мы со своей стороны нашли решения, чтобы улучшить ситуацию.

Да, очевидно, что когда вы, например, смотрите на то, в каком состоянии Льюис Хэмилтон выбирался из кокпита после гонки в Баку, то видите, что он чувствовал себя не очень хорошо. Но, опять же, как мне кажется, нам следует действовать осторожнее и собрать данные с болидов всех команд – а дальше будет видно, ведь очевидно, что у всех разные ситуации. Скажем так, в гонках у нас все нормально», – рассказал Леклер.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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