Джордж Расселл о директиве ФИА: «Некоторые команды выступают хорошо и не хотят ничего менять – это понятно»

Пилот «Мерседеса» раскритиковал представителей некоторых других команд, которые выразили недовольство решением внести поправки в регламент с целью решения проблемы галопирования болидов.

По мнению Расселла, личные интересы в отношении скорости не должны перевешивать глобальные вопросы безопасности.

«Очевидно, что разные пилоты и команды преследуют разные цели. При этом по ходу сезона мы временами слышали жалобы на эту проблему и со стороны Карлоса Сайнс, и Серхио Переса, и Макса Ферстаппена. Однако сейчас они выступают очень хорошо и понятно, что они не хотят ничего менять. Ведь это может им навредить. Немного досадно видеть, как скорости отдают приоритет над безопасностью.

В Баку я мог видеть табличку (которую команда показывает пилоту с пит-лейн во время его проезда по прямой), но никак не мог прочитать, что именно на ней написано – настолько сильной была тряска. Я также видел записи того, как на одном из кругов Лансу Строллу было очень трудно совершать нужные переключения на руле – просто потому, что его опять же очень сильно трясло на прямой.

Мы все здесь спортсмены и все мы хотим побеждать. Но не стоит рисковать своим здоровьем и своим телом просто так.

Что касается технической директивы – то эта мера кажется мне скорее попыткой экстренно залепить рану пластырем, чем долгосрочным решением. Посмотрим.

Мне кажется, что даже у команд, страдающих от галопирования наименьшим образом, все равно есть большие проблемы с тряской. При этом у ФИА есть доступ к данным о вертикальных нагрузках, которым мы сейчас подвержены – и они намного выше приемлемого безопасного уровня. Так что нам определенно требуется более тщательно и обстоятельно обсудить эту проблему, чтобы двигаться вперед», – рассказал Расселл.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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