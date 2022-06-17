Поломка мотора Леклера в Баку стала возможным следствием проблемы в Барселоне. Двигатель не подлежит восстановлению

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Авто

«Феррари» подтвердила, что двигатель Шарля Леклера из Баку не подлежит восстановлению.

Леклер сошел на Гран-при Азербайджана из-за отказа силовой установки. Скудерия также поделилась информацией о поломке.

«Одна из возможных причин отказа состоит в том, что он стал следствием проблемы с силовой установкой в Испании», – говорится в сообщении «Феррари».

На Гран-при в Барселоне Шарль также сошел из-за поломки мотора.

«Все шло идеально, пока не пропала мощность». Сезон «Феррари» – в восьми твитах Леклера: за эйфорией от поулов – грусть от провалов

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