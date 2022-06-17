Тимо Глок: «Расселл – напарник другого уровня. Хэмилтон еще не оказывался в подобной ситуации»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о причинах трудностей .

Семикратный чемпион мира уступает новому напарнику по «Мерседесу» .

«По радиопереговорам и его голосу слышно, что он не особо доволен некоторыми вещами. Просто в нынешнем сезоне все не складывается. Это как цепная реакция – даже Льюис Хэмилтон начинает оступаться. Предполагаю, что дело еще и в психологии, потому что он еще не оказывался в подобной ситуации.

На самом деле он вполне контролировал борьбу с напарниками, но Джордж Расселл – пилот другого уровня. Посмотрим, как будут развиваться события, если «Мерседес» начнет снова сражаться за победы в этом году, чего я не стал бы исключать», – заявил Глок.

«Мерседес» все еще жутко трясет на прямых – гонщики мучаются и теряют скорость. Почему не решена главная проблема «Ф-1»?

Тото Вольфф: «Хэмилтон в лучшей форме в карьере, он доминировал в последней трети сезона-2021 и не потерял мастерство»

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