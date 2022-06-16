Тото Вольфф: «Хэмилтон в лучшей форме в карьере, он доминировал в последней трети сезона-2021 и не потерял мастерство»

Исполнительный директор высказался о форме и его сравнении с .

«Теряет ли Льюис уверенность? Не думаю, что это так, он в лучшей форме в карьере. Он доминировал в последней трети сезона-2021, а мастерство не теряется за четыре месяца после Абу-Даби.

Как мне кажется, оба пилота очень профессиональны. Им предоставили неидеальную машину, и каждый из них старается помочь развитию. Они идут в разном направлении, если говорить о настройках. Опять же, настройки Льюиса [на ] были весьма экспериментальными, но могут пригодиться в долгосрочной перспективе.

Пока болид недостаточно хорош для борьбы с лидерами, разница небольшая, и вряд ли можно говорить, что Джордж стабильно переигрывает Льюиса или наоборот. Мы видели, как выступил Льюис в Барселоне, он показал себя гением, которого мы все знаем. Мне нравится, как гонщики работают вместе и пытаются подтянуть машину к лидерам», – заявил Вольфф в интервью Channel 4.

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