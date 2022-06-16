Даниэль Риккардо: «Мастерство Хэмилтона на уровне, он точно ничего не растерял»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо оценил мастерство Льюиса Хэмилтона и высказался о его проблемах со спиной.
На Гран-при Азербайджана гонщик «Мерседеса» испытывал трудности из-за подскакивания болида.
«После гонки ходили разговоры о Льюисе. Я видел онборды, видел, как он выбирался из машины и держался за спину, и он не преувеличивал. Это действительно неприятно.
Плюс в том, что за этим легко следить. Прыжки слышны на аудио, движение шлема видно на онбордах. Это ненормально и некомфортно. Учитывая положение в кокпите, у нас не так много места, чтобы подготовиться к ударам.
Что касается изменения регламента или настроек, я не уверен на 100 процентов. Но я бы не хотел, чтобы кто-либо получил неоправданную травму или испытывал боль. Мы уже говорили об этом по ходу сезона, но в Баку эффект был очень сильным. Я уверен, что мы обсудим ситуацию в пятницу на собрании пилотов», – заявил Даниэль.
Хэмилтон уступает напарнику Джорджу Расселлу, но победа Льюиса на Гран-при Канады не удивит Риккардо:
«Безусловно, я считаю, что мастерство Льюиса на уровне, как и всегда. Мы все знали, что Джордж – быстрый гонщик, но насколько быстрый? И он доказал, что очень хорош.
Но я бы не стал исключать, что Льюис способен выиграть, к примеру, в этот уик-энд. Он точно ничего не растерял».
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