Даниэль Риккардо о тряске: «Словно тебя набивает Стефен Карри как баскетбольный мяч»

Гонщик почувствовал себя баскетбольным мячом в руках звезды НБА Стефена Карри.

Риккардо испытывал проблемы на Гран-при Азербайджана из-за подскакивания болида, однако отметил, что другим приходилось еще тяжелее – в частности, пилотам «Мерседеса» и .

«Страшно представить, что чувствовали другие, потому что, честно сказать, было плохо. Я очень страдал. Говоря простыми словами, это больно. Больно и, как бы сказать, неестественно. Словно тебя кто-то набивает – как профессиональный баскетболист ведет мяч. Будто тебя набивает Стефен Карри или что-то такое.

Это точно не хорошо и не нормально. Я считаю, что нужно что-то сделать. Взять, к примеру, Джорджа и Льюиса – галопирование было огромным. Если их ощущения были хуже – а это, вероятно, так и есть, то не могу представить, что они чувствовали. Ведь [и мне] было больно», – сказал австралиец.

Дэн высказался о последствиях ударов на позвоночник:

«Возможно, это худшая трасса [в смысле тряски], и мы можем стерпеть [одну гонку].

Когда позвоночник сжимается, ты чувствуешь боль, его в каком-то смысле сдавливает, и это не очень здорово. Более того, когда вылезаешь из болида, чувствуешь шок, что-то вроде резкой боли – я не преувеличиваю.

Это ненормально. Нужно учитывать и частоту [колебаний]: вряд ли такая тряска хорошо влияет на мозг и позвоночник в долгосрочном плане. В таких вопросах не хочется действовать наивно или невежественно, просто терпеть, если мы можем столкнуться с долгосрочными последствиями».

пострадал от подскоков меньше других, однако тоже поделился впечатлениями.

«После гонки я видел пилотов и в худшем состоянии. Никто из нас не хочет казаться дивой и жаловаться на слишком сложные для управления машины. Но нужно осознать, что это нездоровая ситуация. Думаю, мы поддержим действия ФИА, которая изучит проблему на будущее», – сказал пилот «Альпин».

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