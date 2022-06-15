Главный стратег «Мерседеса»: «Мы решили проблему с галопированием, но потом обнаружили ее вторую половину, которая ранее была скрыта»

Главный стратег Джеймс Воулз рассказал об особенностях проблем, с которыми команда столкнулась на .

По словам Воулза, основной проблемой на болиде Льюиса Хэмилтона было не галопирование болида, а жесткость подвески и постоянные подпрыгивания машины на кочках.

«В данном случае определенно имеет место фактор отличия в условиях на разных трассах – от их функциональности и того, насколько гладкое на трассе покрытие, какая у нее конфигурация.

Я бы сказал, что трасса в Баку была на данный момент одной из худших с точки зрения неровностей, а трасса в Барселоне наоборот одной из лучших. Так что на этих трассах проявились сильные и слабые стороны нашего болида. При этом стоит уделить немного времени объяснению различий между галопированием болида, подпрыгиванием и прижиманием к трассе (porpoising, bouncing, bottoming). Поскольку эти три слова сейчас часто используются в одном контексте, хотя на самом деле между этими эффектами есть различия.

У нас были проблемы с галопированием болида в начале сезона. На этапе в Барселоне этих проблем уже не было. И мы приложили огромные усилия в работе над болидом, чтобы решить эту проблему. И я уверен, что мы сделали шаг вперед.

В Барселоне машина была стабильной, жесткой, мы могли занизить подвеску, и это ключевой момент. Мы смогли разработать аэродинамическую конфигурацию, при которой у команды появилась возможность подбирать определенные настройки и занизить дорожный просвет для увеличения скорости.

Однако на этапах в Монако, а потом и в Баку мы, к сожалению, обнаружили вторую половину проблемы, которая изначально была замаскирована. Я уверен, что мы сделали шаг вперед в вопросе избавления от эффекта галопирования, но при этом у нас есть очевидные проблемы с подпрыгиванием машины. Со стороны проблемы могут выглядеть идентичным образом, но на самом деле между ними есть определенная, тонкая разница.

Что происходит сейчас – положение машины стало заниженным, благодаря решению проблемы с галопированием, но теперь машина довольно жестко бьется днищем об трассу, что и создает тряску, которую вы видите.

Опять же, вы пытаетесь выжать из болида максимум скорости, занижая дорожный просвет, но возникает проблема другого рода – и чем неровней покрытие трассы, тем сильнее проявляется эффект. Что мы и видели в Баку.

Ясно то, что впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь и нам нужно еще очень многое узнать и изучить, если мы хотим бороться за самые высокие места. Но важнее то, что мы и дальше будем видеть заметную разницу в конкурентоспособности болида в зависимости от трассы. Например, с этой точки зрения этап в Канаде будет совсем другим по сравнению с Гран-при на «Сильверстоуне», – рассказал Воулз.

Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

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