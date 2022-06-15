Джордж Расселл: «Мы не исключаем никаких вариантов решения проблемы с болидом»

Пилот рассказал, что команда пока не рассматривает возможность изменения концепции болида и отказа от экстремально узких понтонов ради решения проблемы галопирования.

По словам Расселла, на этапе в Баку, где ему удалось финишировать третьим, на его машине проблем с подпрыгиванием практически не было.

«Я думаю, нам стоит рассматривать все варианты и рассуждать логически, анализировать ситуацию. На данном этапе не исключаются любые варианты.

И в целом мы просто стараемся сделать машину, которая будет быстра на трассе. То есть, в этот уик-энд в Баку у меня не было больших проблем с галопированием болида. У нас вообще не было каких-то особых проблем – просто старались добиться от машины максимум скорости и прижимной силы.

Но, как я уже говорил, пока у нас есть трудности с тем, чтобы в полной мере раскрыть потенциал своего болида. Поэтому, как я опять же уже говорил, мы не исключаем любые варианты», – рассказал Расселл.

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