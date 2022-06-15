Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Мне не нравится тот факт, что Вольфф после каждой гонки продолжает извиняться перед Хэмилтоном за плохую машину»

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос рассказал, что не понимает руководство «Мерседеса» в связи с проявлением особого отношения к .

В этом сезоне уже неоднократно имели место случаи, когда исполнительный директор прямо по ходу гонки извинялся перед Хэмилтоном по радио за то, что тому приходится выступать за рулем такой плохой машины.

«Мне не нравится тот факт, что Тото Вольфф после каждой гонки продолжает извиняться перед Хэмилтоном за плохую машину. Напарник Льюиса обогнал его на 20 секунд и попал на подиум. И он особо не жаловался.

Да, этот год получается для Льюиса особенно плохим со всех сторон, но я не думаю, что команда на самом деле помогает ему, когда защищает его подобным образом», – рассказал Дорнбос.

Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram