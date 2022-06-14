Макс Ферстаппен: «Прямая в Баку слишком ухабистая – здорово было бы переложить асфальт»

Пилот пожаловался на кочки на , хоть и признал, что получил удовольствие от пилотажа.

«В каких-то местах трасса слегка кочковатая, и это особенно чувствуется из-за того, что новые болиды посажены очень жестко и близко к поверхности. Главная прямая слишком ухабистая, приходилось действительно выбирать траекторию. Здорово было бы переложить асфальт к следующей гонке.

Но в целом это особенный автодром. Второй сектор рядом с замком – довольно уникальный участок, я бы сказал», – заявил чемпион «Формулы-1».

Макс также поделился мыслями о неудачах «Феррари», оба гонщика которой сошли из-за технических причин:

«Нам тоже не везло в начале сезона, и мы понимали, что придется догонять. Похоже, невезение более или менее уравнялось.

Надо зарабатывать очки каждые выходные, если хочешь сражаться за титул. Все это понимают, все пытаются, но это не всегда просто».

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