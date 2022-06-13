Джордж Расселл: «Не так важно, насколько быстрая у тебя машина, если не зарабатывать очки в гонках»

Пилот считает, что у команды есть шанс победить «Феррари» в общем зачете, если у Скудерии продолжатся проблемы с надежностью.

«Мы выступаем в чемпионате, где в каждой гонке у тебя есть шанс зарабатывать очки. И не так важно, насколько быстрая у тебя машина – количество очков в чемпионате не будет увеличиваться, если ты не будешь зарабатывать их в гонках.

С учетом наших достижений и нашей скорости я полагал, что наш максимум на этапе в Баку – это пятое место. Но понятно и то, что все зависит от командных усилий, и чтобы заработать очки, тебе для начала нужно добраться до финиша.

И результат гонки в Баку показывает, что упорный труд нашей команды в Бракли и Бриксуорте, результатом которого стала надежная машина и надежный двигатель, теперь помогают нам пользоваться шансами, когда не везет другим.

Команда отлично поработала над надежностью машины. Тем не менее, мы не можем полагаться только на неудачи других. Нам самим нужно прибавлять в скорсоти», – рассказал Расселл.

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