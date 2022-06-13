Ландо Норрис о проблеме галопирования: «В «Мерседесе» очевидно, не хотят жертвовать скоростью болида»

Пилот рассказал, что не видит большой проблемы в галопировании болидов и сильной нагрузке, которую испытывают гонщики.

По словам Норриса, каждая команда может самостоятельно устранить проблему, просто пожертвовав скоростью машины.

На данный момент наибольшее недовольство ситуацией выражают пилоты «Мерседеса», а немецкая команда призывает найти решение проблемы.

«У нас есть некоторые проблемы с галопированием болида, с подпрыгиваниями и так далее. Но таковы условия, с этим нужно справляться. Лично мне в данный момент все нравится, я не жалуюсь.

В «Мерседесе», очевидно, не хотят жертвовать скоростью болида. Мне кажется, что в такой ситуации им нужно не жаловаться, а самим искать пути решения проблемы. Мы бы тоже могли выжать из нашего болида больше скорости, опустив машину и понизив дорожный просвет, но тогда бы наши проблемы с галопированием болида усилились. Это размен, на который вам приходится идти», – рассказал Норрис.

Болид Хэмилтона трясло и бросало как никогда – Льюис орал от боли по радио и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

Кристиан Хорнер: «На месте «Мерседеса» я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче ныть из-за галопирования – чтобы раздуть проблему»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram