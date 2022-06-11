Джордж Расселл: «Большая авария – вопрос времени с болидами 2022 года»

считает машины 2022 года небезопасными.

Из-за граунд-эффекта болиды подскакивают на прямых, особенно на кочковатых трассах.

«Большая авария – просто вопрос времени. Многие из нас с трудом удерживают машину на прямой из-за кочек. Мы проезжаем последние повороты на скорости в 320 км/ч, и по асфальту видно, насколько машины близки к поверхности.

«Формула-2» в том же положении, у них похожая философия. Мне кажется, что при текущих технологиях нет необходимости ехать в миллиметрах от земли – это путь к провалу», – заявил гонщик на .

Пилот высказался о проблеме:

«Трасса тоже влияет, на прямой много кочек. На старых машинах это создавало проблемы, но теперь они усилились. В Джидде асфальт очень гладкий, в Австралии никто не жаловался. Будет трудно уговорить все команды [изменить ситуацию].

Но, надеюсь, что-нибудь предпримут ради молодых ребят. Для меня все нормально на ближайшие несколько лет».

Эстебан Окон о подпрыгивании болида: «Голову трясло очень сильно – к концу прямой с меня почти что слетал шлем»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram