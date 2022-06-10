Льюис Хэмилтон: «Спина немного болит от сильного подскакивания машины»

Спина Льюиса Хэмилтона ощутила на себе подскакивания болида .

В практиках перед Гран-при Азербайджана W13 вновь стал подпрыгивать на прямых – с таким эффектом столкнулись и другие команды. Семикратный чемпион «Формулы-1» рассказал о состоянии своей спины.

«Я справлюсь. Немного болит. Мы развиваем серьезную скорость, и машина сильно подскакивает», – сообщил Льюис.

Между сессиями «Мерседес» попытался исправить проблему, но безуспешно:

«Мы поэкспериментировали над моим болидом, и ощущения были не особо хорошими, если честно. Но мы хотя бы попытались, собрали данные. Наверное, завтра мы вернемся к исходным настройкам».

Хэмилтон пока не понимает, за счет чего пилот опередил его на 1,6 секунды:

«Казалось, что шины работают хорошо, не было никаких проблем при подготовке к быстрому кругу. Не могу сказать, где отыгрываются эти 1,6 секунды, отрыв большой, хотя во многом он накапливается на [главной] прямой».

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