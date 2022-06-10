Представитель Росберга опроверг информацию о том, что Нико не пустили в паддок «Ф-1» без вакцинации

Представитель чемпиона «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг опроверг информацию о запрете на вход в паддок.

Экс-пилот «Мерседеса», а ныне эксперт Sky Sports, не стал вакцинироваться от коронавируса. Росберг перенес ковид, поэтому его врач посчитал, что необходимости вакцинироваться нет.

В 2021 году для прохода в паддок достаточно было отрицательного ПЦР-теста, однако с нынешнего сезона правила изменились, и вакцинация стала обязательной.

«Я хорошо перенес ковид, и у меня много антител. Я регулярно тестирую их уровень. В таких обстоятельствах врач сообщил мне, в что вакцинации не будет никакого смысла», – пояснил Росберг.

Нико как обладатель титула имеет пожизненный пропуск в паддок.

Обновление: в новости утверждалось, что Росберга не пустили в паддок на Гран-при Монако, о чем сообщил немецкий портал Sport1.

PR-менеджер Нико опроверг данную информацию:

«Это неправда. Он не пытался пройти в паддок «Ф-1». Нико Росберг восстанавливается от коронавируса и пока по совету врача не делает вакцинацию».

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