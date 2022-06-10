Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Семикратному чемпиону «Формулы-1» присвоено звание почетного гражданина Бразилии.

Решение принято Палатой депутатов Бразилии. Депутат Андре Фигейреду, внесший предложение, отметил, что после победы на прошлогоднем Гран-при Сан-Паулу пилот повторил жест легендарного и проехал круг почета с флагом южноамериканской страны.

Льюис трижды побеждал в Бразилии – в 2016, 2018 и 2021 годах. Трехкратный чемпион мира Сенна являлся кумиром детства Хэмилтона.

«Нет слов. Сегодня мне присвоили звание почетного гражданина одного из моих любимейших мест в мире. Я правда не могу подобрать слова.

Спасибо, Бразилия. Я люблю тебя и с нетерпением жду следующей встречи», – написал британец в инстаграме.

Выдающийся Гран-при Хэмилтона: десятки обгонов, трюки из «овалов», два объезда Ферстаппена. Хотя Макс выдавливал его с трека

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