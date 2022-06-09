Кевин Магнуссен: «Раньше постоянства в принятии решений дирекцией гонки было больше»

Пилот считает, что с появлением в «Формуле-1» двух разных гоночных директоров в процессе принятия решений и интерпретации правил стало меньше постоянства.

Вследствие перестановок, которые произошли перед началом сезона, покинул должность гоночного директора ФИА. С этого сезона в должности гоночного директора «Формулы-1» на Гран-при работают Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ.

«Думаю, что разница действительно есть. И сейчас, возможно, нам стало чуть сложнее понимать, каковы же правила на самом деле. Им стоит постараться разобраться в ситуации и поговорить с ребятами. Мне кажется, раньше постоянства в правилах и приятых решениях было больше. Было бы здорово, если бы их подход или процесс интерпретации правил был одинаковым, постоянным.

Тогда и гонщикам будет проще понимать каждую ситуацию. Но, что имеем – то имеем. У перестановок в ФИА и приходе новых людей были причины. Лично я не слишком беспокоюсь. Что есть – то есть. Это как беспокоиться из-за погоды. Ты все равно не можешь ничего изменить, ты просто имеешь дело с текущей ситуацией», – рассказал Магнуссен.

Гонщик «Ф-1» выиграл Монако, выбил новый контракт – и ушел в отрыв с пьяными танцами. Пришлось каяться перед женой через соцсети

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