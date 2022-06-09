Майкл Фассбендер дебютирует на «24 часах Ле-Мана»: «Может, это единственный шанс – выложусь на полную»

Актер Майкл Фассбендер впервые примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

Двукратный номинант на премию «Оскар», известный по картинам «Люди Икс», «Бесславные ублюдки», «Стив Джобс» и многим другим, выступит в классе GTE-Am вместе с Мэттом Кэмпбеллом и Закари Робишоном за рулем «Порше».

Фассбендер прокомментировал предстоящий дебют:

«Я всегда мечтал выступить на «24 часах Ле-Мана». И, как случается с мечтами, ты не представляешь, сколько придется трудиться, как много испытаний предстоит преодолеть.

Я не только научился проводить гоночные уик-энды, но и быть конкурентоспособным. Это потрясающий шанс показать весь свой потенциал. Может, он окажется единственным, поэтому я просто хочу выложиться на полную».

Майкл прошел программу подготовки «Порше» и участвовал в гонках GT в Германии, а также в заездах Европейской серии Ле-Ман (ELMS).

Гонка «24 часа Ле-Мана» состоится 11-12 июня.

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