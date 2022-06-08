Маттиа Бинотто: «Цель «Феррари» на этот сезон – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат»

Руководитель «Феррари» рассказал, что перед командой не стоит цель выиграть чемпионат в нынешнем сезоне.

По словам Бинотто, главной задачей «Феррари» остается достижение прогресса команды.

«Изначально мы ставили перед собой цель вновь стать конкурентоспособными в 2022 году. Так что наша цель – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Было бы абсолютно неправильно менять цель на ходу, рассуждая примерно так: «Ну, раз уж мы настолько конкурентоспособны, давайте выиграем чемпионат».

Кто-то может сказать, что тем самым мы можем снизить давление на команду, но мне как руководителю прежде всего кажется неправильным менять цели, когда они уже были поставлены.

Мы хотим начать определенный цикл: выиграть чемпионат и сделать это не единожды. Мы должны оставаться в лидерах. А на реализацию подобного нужно время. Наш менталитет таков: нужно стараться стать лучше, как команда, чтобы получить возможность выиграть титул.

Все это не значит, что мы не можем выиграть титул. Конечно, нам хочется стать чемпионами как можно быстрее, но при этом мы прекрасно осознаем, что нам нужно что-то большее, если мы хотим быть конкурентоспособными.

Для команды намного важнее сосредоточиться на прогрессе. Относиться к каждому Гран-при как к возможности чему-то научиться, что-то создать. Важно концентрироваться на каждой отдельной гонки, а не смотреть в таблицу», – рассказал Бинотто.

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