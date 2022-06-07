Андреас Зайдль: «Макларен» добился существенного прогресса – надеюсь доставить неприятности «Альпин» и «Альфа Ромео»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился планами на предстоящие Гран-при.

Несмотря на отсутствие новинок в ближайшем будущем, «Макларен» намерен одолеть остальных середняков.

«Мы добились существенного прогресса в Барселоне и справились с определенными слабостями болида. Но то же относится и ко многим другим командам.

Что касается обновлений, то, полагаю, мы привезем текущую машину на ближайшие гонки. Всегда можно заняться тонкой настройкой или добавить незначительные новинки.

Баку и Монреаль – трассы другого года, поэтому сложно давать прогнозы. В этом сезоне расклад сил серьезно меняется, и я бы не спешил с предсказаниями. Нельзя не учитывать и конкуренцию: если теряешь две десятые, то внезапно переходишь от борьбы за седьмое-восьмое места на 13-ю или 14-ю позицию. Разумеется, важно извлечь максимум из машины, и, надеюсь, этого хватит, чтобы доставить неприятности , и некоторым другим командам на ближайших этапах», – заявил Зайдль.

Гонка в Азербайджане состоится 12 июня, – 19 июня.

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