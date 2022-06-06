Дженсон Баттон: «Ферстаппен и Перес сохранят хорошие отношения – Макс слишком в себе уверен»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года уверен, что и сохранят между собой хорошие отношения несмотря на то, что являются прямыми конкурентами в борьбе за чемпионский титул.

«Думаю, они сохранят хорошие отношения. Мне кажется, что Макс просто очень в себе уверен и знает, насколько он талантлив. Уик-энд в Монако сложился для Чеко великолепно, но ему нужно продолжать успешную серию.

Для Переса это уже вторая победа в составе «Ред Булл» – но посмотрите, сколько этих побед у Макса. Он уверен в себе – уверен в том, что может добиваться хороших результатов в каждой гонке. Но сейчас, когда уверенность Чеко в себе еще повысилась, он, я надеюсь, сможет приблизиться к Максу и мы увидим больше случаев их активной борьбы на треке.

Что до командной тактики, то конюшня не может выбрать одного гонщика на текущей стадии сезона – разница в количестве очков между Максом и Чеко слишком мала, случиться может что угодно», – рассказал Баттон.

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