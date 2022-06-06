Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Промахи – часть истории «Феррари»

Экс-босс гоночной программы Норберт Хауг видит тренд в ошибках «Феррари».

Скудерия проиграла из-за стратегических просчетов, что позволило пилоту «Ред Булл» увеличить отрыв от в личном зачете.

«Со стороны кажется, что в «Феррари» слишком большое давление внутри коллектива, команда стремится принимать особенно хорошие решения в тех случаях, когда гораздо лучше выбирать совершенно обычные.

Безусловно, в Монако «Феррари» подвела сама себя, превратив уверенную победу своего претендента на титул Леклера в четвертое место и подарив его сопернику Ферстаппену абсолютно необязательный и при наихудшем раскладе решающий подарок в борьбе за титул. Это часть истории «Феррари»: подобные промахи время от времени случаются и разрушают блестящие результаты.

На следующей гонке давление не снизится», – заявил Хауг.

Специалист уверен, что Скудерии и ее соперникам не грозит пропуск последних Гран-при из-за инфляции, о чем предупреждал руководитель «Ред Булл» :

«Этого точно не случится. Можно обсуждать компенсации за резко возросшие расходы на логистику, но дополнительных выплат и послабления лимита расходов, конечно, не будет.

Если команда не приедет на последние четыре гонки, она нарушит контракт и получит от владельцев коммерческих прав меньше денег или вовсе их не получит. Это станет гораздо более серьезным ударом по бюджету команды».

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