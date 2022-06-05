Гельмут Марко: «Продление контракта придало Пересу дополнительную мотивацию на Гран-при Монако»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о выступлении на , где тому удалось одержать победу.

«Мы оформили продление контракта с Пересом в пятницу перед Гран-при Монако. Это придало Серхио дополнительную мотивацию. Здорово иметь такую пару гонщиков, в этом сезоне наша команда записала на свой счет уже пять побед», – рассказал Марко.

Также австриец считает, что гонщики «Ред Булл» и сама команда лучше конкурентов из «Феррари» умеют действовать в стрессовых обстоятельствах:

«Макс всегда сохраняет спокойствие. Он для этого достаточно уверен в себе. В то время как у «Феррари» такой уверенности в себе не наблюдается. В Монако итальянская команда допустила крупную стратегическую ошибку и в итоге проиграла гонку.

Они находились под давлением. Шарлю Леклеру порой приходится нелегко в таких ситуациях, иногда случаются ошибки. Но это гонки. В Монако мы вынудили реагировать на нашу стратегию пит-стопов. Они отреагировали неправильно».

«Ред Булл» продлил верного помощника Ферстаппена на 2 года. Теперь потолок молодежи из академии – команда-середняк

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram