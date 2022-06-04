Технический директор «Макларена»: «Смелая концепция «Мерседеса» удивила всех в «Ф-1»

Технический директор похвалил «Мерседес» за смелость.

В подкасте Beyond the Grid у Ки спросили, удивила ли его концепция «Мерседеса» с крошечными боковыми понтонами.

«О, да, безусловно. Снимаю перед ними шляпу – за такую интерпретацию [регламента] и смелость. «Мерседес» действительно пошел на радикальные меры. Так что да, это стало сюрпризом для меня – полагаю, все мы удивились. Но здорово, что команда проявила храбрость, придумала настолько необычное решение», – ответил специалист.

Ки также прокомментировал разнообразие инженерных находок, на которое болельщики не рассчитывали перед сезоном-2022:

«Я считаю, это замечательно. Мы ужасно часто слышали, что все болиды будут выглядеть одинаково. Как оказалось, больше всего различаются боковые понтоны».

Концепция «Мерседеса» пока не позволяет команде сражаться с «Ред Булл» и «Феррари» – обладатели Кубка конструкторов располагаются на третьей строчке в командном зачете с заметным отставанием.

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