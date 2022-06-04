Гельмут Марко: «Расселл отстает всего на 41 очко, Хэмилтон может вернуться – в битве за титул возможно все»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает угрозой в борьбе за титул.

Пилот «Мерседеса» набрал 84 очка, в то время как на счету лидера 125 баллов. набрал 50 очков, однако также способен вернуться в группу лидеров, полагает Марко.

Гельмут отверг предположение о том, что битва за чемпионство успокоилась.

«Чепуха. Я только что посчитал – впереди 15 гонок. Даже Расселл отстает всего на 41 очко от Ферстаппена. Возможно все.

Способен ли «Мерседес» вступить в борьбу? Да, я так считаю. Болид становится быстрее с каждым днем, лучшие времена находятся на одном уровне с нашими или даже выше. Нельзя их списывать.

Если вдруг снова начнет доминировать, Хэмилтон тоже вернется. Многие вещи складывались не в его пользу, ему часто не везло. То же самое происходило с Риккардо в [в 2014 году], когда все обстоятельства были против Феттеля», – заявил Марко.

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