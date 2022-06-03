Шарль Леклер: «Не сомневаюсь, что «Мерседес» уже очень скоро вернется в число претендентов на титул»

Пилот «Феррари» считает, что «Мерседесу» скоро удастся справиться с трудностями и команда присоединится к борьбе за чемпионский титул.

«Мне кажется, что ни одна команда не может побеждать вечно, в какой-то момент победная серия заканчивается. Хотя это и правда всегда странно, когда на старте следующего сезона у доминировавшей до этого команды возникают проблемы.

В том числе поэтому я бы не стал исключать «Мерседес» из претендентов на титул. Ведь я знаю, насколько у них сильная команда. И их сильные выступления и результаты в последние годы не были совпадением. А потому что у них есть нужные люди и потому что они правильно работают.

Да, старт сезона получился для «Мерседеса» очень трудным, но я не сомневаюсь, что они уже очень скоро вернутся в число претендентов. И на этапе в Барселоне они показали, что уже сделали шаг вперед.

Надеюсь, они присоединятся к борьбе за титул – ведь для «Формулы-1» будет здорово, если бороться между собой будут три команды, а Джордж и Льюис начнут претендовать на победы», – рассказал Леклер.

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