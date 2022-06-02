«Индикар» перейдет на 100-процентное биотопливо с 2023 года

объявил о том, что с сезона-2023 будет использовать новое топливо.

Shell продлила контракт с «Индикаром» – компания продолжит поставлять топливо, масла и смазочные материалы.

Новое топливо будет на 100 процентов производиться из биологических источников и являться смесью этанола из отходов сахарного тростника и другого биотоплива. «Индикар» охарактеризовал новый источник энергии как «возобновляемый».

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