Главный инженер «Ред Булл»: «Мы открыты к изменениям характеристик болида»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн не исключил изменений характеристик болида.

В 2022 году «Ред Булл» лучше проявляет себя на прямых, а сильнее в медленных поворотах, однако ситуация может измениться.

«Мы учимся развивать свою программу и улучшать время на круге. И сравниваем себя с теми парнями – смотрим, в чем «Феррари» сильна, в чем нет. Наивно было бы этого не делать.

Они довольно хороши на низкой скорости, мы быстрее на других участках трассы. Продолжится ли данный тренд для них? Я не знаю. Что касается нас – точно нет. Мы открыты к изменениям. Было бы самонадеянно с нашей стороны не исследовать данные и не учиться.

Я бы сказал, в данный момент мы вполне довольны компромиссом, он работает достаточно хорошо. Но, возможно, мы только в Абу-Даби увидим, правы или нет. Какие-то особенности трасс могут усугублять одни проблемы болида и скрывать другие – каждая команда работает над недостатками. Я точно не стал бы оценивать, как другие подходят к этому вопросу, каковы их сильные и слабые стороны. У нас полно своих дел: постараемся развивать машину и реализовать весь ее потенциал», – сообщил Монахэн.

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