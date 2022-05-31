Ральф Шумахер: «Феррари» ошибалась реже Леклера, Шарль и сам достаточно напортачил»

Бывшему пилоту «Формулы-1» не нравятся претензии к «Феррари».

Леклер эмоционально отреагировал на поражение по итогам и высказал недоумение по поводу стратегии Скудерии.

«Долбанный провал. Победа, очевидно, была у нас в руках, мы показывали скорость, у нас все было. Я не очень понял решение, мне нужны объяснения», – сообщил монегаск после гонки.

Ральф напомнил, что ошибался и Леклер – к примеру, Шарль развернулся на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Он и сам достаточно напортачил, поэтому должен вести себя скромнее. Такое случается. Вы выигрываете и проигрываете вместе.

Пока что команда допустила меньше ошибок, чем он», – заявил эксперт немецкого Sky Sport.

Леклер взревел от ярости – это «Феррари» запуталась в пит-стопах и упустила дубль в Монако

«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

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