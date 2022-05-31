Жак Вильнев: «Леклер выступает гораздо лучше всех две гонки подряд»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года признал превосходство Шарля Леклера по скорости в последних гонках.

Тем не менее, положение пилота «Феррари» в чемпионате лишь ухудшается: на Гран-при Испании Шарля подвел мотор, в Монако – стратегия.

, как и Барселоне, выступал гораздо лучше остальных. Он весь уик-энд работал раскрепощенно и контролировал ситуацию. Конечно, это было ожидаемо, ведь его болид показывает скорость в медленных поворотах.

Но мне трудно понять случившееся в гонке. Команда не хотела рисковать с Леклером. Но почему? Мы в городе ставок, казино и всего такого. Осторожные решения тут никогда не работают. Перес и Сайнс сделали верный выбор.

Леклеру тяжело, потому что он был очевидно сильнее всех две гонки подряд, не допускал ошибок. Он здорово пилотировал [в Испании] и столкнулся с механическими проблемами, здесь не сработала стратегия. Шарль даже не забрался на подиум и опять проиграл Максу. «Феррари» сбавила ход – команда должна была лидировать в чемпионате [пилотов], а также в Кубке конструкторов», – отметил канадец.

Вильнев высказался о шансах гонщика «Ред Булл» сразиться за титул после победы в Монте-Карло:

«Перес в борьбе за чемпионство. Он весь год демонстрирует скорость, Макс не доминирует. Это единственный напарник, которого Макс не уничтожил.

Конечно, Перес – командный игрок. Однако он опытный гонщик и не слишком латиноамериканский – в том смысле, что не перебарщивает с эмоциями и не заводится. Может, в начале карьеры в «Ф-1» он так себя вел, но не сейчас. Серхио присоединился к «Ред Булл», понимая, что Макс тут король. Тем не менее, он все равно быстр, когда требуется, и только что выиграл в Монако.

Это самая большая победа, которую можно одержать, и теперь Перес – претендент на титул. Почему? сражается с другой командой, поэтому не всегда получится применять приказы. Они возможны, когда занимаешь первое и второе места, а не, к примеру, первое и третье. У Боттаса и Хэмилтона [в ] сложилась иная ситуация, без [внешней] конкуренции, и командные приказы было проще отдавать».

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