Тото Вольфф о борьбе Хэмилтона с Алонсо: «Еще раз убедились, что на Гран-при Монако позиция на трассе решает все»

Исполнительный директор прокомментировал борьбу с на Гран-при Монако.

По мнению Вольффа, то, как Алонсо удавалось сдерживать Хэмилтона, учитывая разницу в темпе, говорит о том, что организаторам стоит задуматься об изменении конфигурации трассы.

«Разница в 5 секунд на круге – это почти как разница между болидами «Формулы-1» и «Формулы-2». Гран-при Монако – это всегда фантастический этап, замечательное зрелище. Но нам, возможно, стоит изучить варианты изменения конфигурации трассы, на которой сейчас можно просто закрыть другим траекторию и ты не можешь обогнать соперника, даже когда едешь на 5 секунд быстрее него.

Мог ли Хэмилтон побороться за пятое место вместе с Расселлом? Конечно. Его темп позволял бы вести борьбу с Расселлом и Норрисом. Но что тут скажешь, правила есть правила. Сегодня мы еще раз убедились в том, что позиция на трассе на Гран-при Монако решает все», – рассказал Вольфф.

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