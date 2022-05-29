Тото Вольфф: «Предпочел бы двух клиентов «Мерседеса» вместо трех»

«Мерседес» намерен отказаться от одной из клиентских команд.

Об этом сообщил исполнительный директор . В 2022 году немецкие силовые установки используют заводская команда «Мерседеса», а также «Макларен», и .

«К сожалению, бизнес поставки моторов не является привлекательным и интересным, так как ФИА ограничивает выплаты со стороны клиентов, чтобы защитить маленькие команды.

Я бы предпочел обслуживание шести машин – на два мотора меньше. В идеальном мире хотелось бы сохранить нас и еще двух клиентов, слегка снизить объемы производства», – заявил Вольфф.

Тото не стал пояснять, сотрудничество с какой из команд «Мерседес» планирует прекратить.

С 2026 года в «Формуле-1» будет участвовать концерн брендами «Ауди» и «Порше». Ожидается, что «Порше» начнет производить моторы в сотрудничестве с «Ред Булл».

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