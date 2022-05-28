Карлос Сайнс об аварии: «Сделал все возможное, чтобы не столкнуться с Пересом. Типичное Монако»

Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с Серхио Пересом в Монако.
Пилот «Феррари» не смог избежать контакта с соперником из «Ред Булл», который оказался в барьерах на заключительных минутах квалификации.
«Перес врезался передо мной, а я был на быстром круге. Я увидел желтый флаг в восьмом повороте, пришлось ударить по тормозам, и я сделал все возможное, чтобы избежать столкновения.
Жаль, что очередной красный флаг стоил нам завершения сессии, так что я не поборолся за поул, но это типичное Монако», – сообщил испанец.
Сайнс уступил лишь своему напарнику Шарлю Леклеру и рассчитывает на успех в воскресенье:
«Сегодня мы весь день показывали очень хороший темп и готовились к квалификации. Мы так и не узнаем, как все закончилось бы, но ощущения были хорошими. Завтра нужно завершить начатое. Я считаю, команда в хорошем положении, машина замечательная, так что постараемся добыть результат».
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