Карлос Сайнс об аварии: «Сделал все возможное, чтобы не столкнуться с Пересом. Типичное Монако»

прокомментировал столкновение с в Монако.

Пилот не смог избежать контакта с соперником из , который оказался в барьерах на заключительных минутах квалификации.

«Перес врезался передо мной, а я был на быстром круге. Я увидел желтый флаг в восьмом повороте, пришлось ударить по тормозам, и я сделал все возможное, чтобы избежать столкновения.

Жаль, что очередной красный флаг стоил нам завершения сессии, так что я не поборолся за поул, но это типичное Монако», – сообщил испанец.

Сайнс уступил лишь своему напарнику Шарлю Леклеру и рассчитывает на успех в воскресенье:

«Сегодня мы весь день показывали очень хороший темп и готовились к квалификации. Мы так и не узнаем, как все закончилось бы, но ощущения были хорошими. Завтра нужно завершить начатое. Я считаю, команда в хорошем положении, машина замечательная, так что постараемся добыть результат».

Сайнс врезался в Переса, столкнувшегося с барьерами в конце квалификации к Гран-при Монако

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