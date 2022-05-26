MotoGP. Гран-при Финляндии отменен из-за омологации трека и «геополитической ситуации в регионе»

Гран-при Финляндии MotoGP не состоится в 2022 году.

«Работы по омологации «Кюмиринга», а также риски, связанные с продолжающейся геополитической ситуацией в регионе, к сожалению, привели к отмене Гран-при Финляндии-2022. Текущие обстоятельства вызвали задержки и поставили работу над новой трассой под угрозу.

Все стороны согласились, что дебют автодрома необходимо отложить до 2023 года», – говорится в заявлении MotoGP.

Гран-при Финляндии проводился до 1982 года. Возвращение в календарь было намечено на 2021-й, однако тогда гонку отменили из-за пандемии.

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