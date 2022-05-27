Тото Вольфф: «Пока машина «Мерседеса» работает хорошо, но в текущей конфигурации ей невозможно управлять»

Исполнительный директор рассказал о трудностях с подпрыгиванием болидов, с которыми команда столкнулась в первой практике перед .

При этом, по мнению Вольфф, гонщикам придется в определенной степени мириться с неудобствами ради скорости.

«Думаю, у нас есть проблемы с размером дорожного просвета – эти проблемы, связанные с подпрыгиванием болидов, наблюдаются на протяжении всего сезона.

Иногда речь идет о сочетании аэродинамических свойств болида и жесткости подвески. И сегодня главная проблема – это жесткость езды.

При этом, судя по всему, наша машина работает неплохо, ведь мы быстры. Так что да, в целом машина работает хорошо, но в текущей конфигурации ей невозможно управлять.

Думаю, мы еще можем поработать над оптимизацией настроек болидов, чтобы наши пилоты чувствовали себя комфортнее. При этом мы догоняем соперников, узнаем все больше нового, это радует», – рассказал Вольфф.

Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram