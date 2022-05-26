Мартин Брандл: «Злость Ферстаппена показывает, что он сыт по горло проблемами «Ред Булл» с надежностью»

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил недовольство техническими проблемами .

Чемпион победил на , однако по ходу гонки эмоционально высказывался по поводу нестабильно работающей системы DRS.

«Макс сравнялся с великим Фанхио и одержал 24-ю победу, которая получилась не самой гладкой – частично из-за барахлящей DRS, а также из-за поездки в гравий в четвертом повороте. По радиопереговорам было очевидно, что Макса злит неработающая DRS, которая сдерживала его в борьбе с впечатляющим Расселлом на .

Это говорит о двух вещах. Команда оттачивает новый болид, доводит его до полной скорости и приближается к минимальной массе, но Макс уже сыт по горло россыпью проблем с надежностью.

Во-вторых, из-за своего характера Макс по-прежнему довольно быстро взрывается – к примеру, мы видели это, когда он совершил брейк-тест в Саудовской Аравии в прошлом году. В противном случае он извлек бы уроки из своей борьбы за победы и первый титул.

Макс очень чисто и честно сражался [с Расселлом] в изматывающей битве – и это больше подходит чемпиону. Но пока титул еще не разыгрывается», – написал Брандл в своей колонке.

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