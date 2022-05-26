Жак Вильнев: «Сайнс допускает слишком много ошибок – и не находится на одном уровне с Леклером»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что в нынешнем сезоне очевидно уступает своего напарнику Шарлю Леклеру в классе.

В шести проведенных Гран-при в нынешнем сезоне Леклер каждый раз опережал Сайнса в квалификациях. При этом в трех гонках, в которых оба пилота добирались до финиша, Леклер также неизменно приезжал выше Сайнса.

«Сайнс допускает слишком много ошибок. Он очевидно не находится на одном уровне с Леклером, поэтому вынужден постоянно ходить по грани, атакуя на пределе, чтобы не отстать от Шарля.

Такого не должно происходить, когда ты находишься за рулем болида, способного выигрывать гонки и чемпионат. И то, что в Испании Сайнс уступил «Мерседесу» и остановился в шаге от подиума – это не очень хороший знак», – рассказал Вильнев.

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