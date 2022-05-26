Карлос Сайнс: «Я еще не освоился в болиде «Феррари» – есть много деталей, о которых не расскажешь в интервью»

поделился мыслями об адаптации к болиду «Феррари» 2022 года.

«Это очень специфические вещи, есть много деталей. Наверное, о них не расскажешь в интервью, потому что какие-то темы должны оставаться конфиденциальными. Полагаю, по онбордам видно, что в сравнении с прошлым сезоном я еще не освоился в машине. Я не выпячиваю то, что болид получился слишком резким для моего стиля пилотажа. Но что есть, то есть: нужно либо адаптироваться, либо чуть приспособить болид к своим требованиям.

Для этого нужны время, знания и опыт. В процессе происходят просчеты – мы действуем методом проб и ошибок. Сейчас я на данной стадии», – сказал испанец.

По итогам шести этапов Сайнс заработал 65 очков против 104 у . Карлос отметил мастерство напарника:

«Он демонстрирует очень высокий уровень, собирает весьма впечатляющие круги, пилотирует агрессивно. Я могу лишь восхищаться и в чем-то пытаться копировать. В других аспектах я постараюсь подстроить машину под себя, чтобы ускориться. Так бывает: порой нужно пройти через этот процесс».

Сайнс настроен оптимистично, несмотря на неудачи:

«Я сохраняю позитивный настрой и мотивацию, чтобы как можно скорее изменить ситуацию. Это непросто. По онбордам понятно, что у меня возникают трудности с тем, чтобы выжать из болида максимум, и это совершенно новый вызов в моей карьере в «Формуле-1».

Приходится мыслить нестандартно, пилотировать нестандартно, из-за этого происходят ошибки. Чтобы бороться с ними, нужно оставаться спокойным. У меня были как просчеты, так и невезение – это ведь тоже надо учитывать. Думаю, ситуация будет понемногу меняться».

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