Макс Ферстаппен: «Понимаем, что «Феррари» сделала шаг вперед, нам нужно прибавлять»

Пилот рассказал, что не придает значения лидерству в чемпионате по итогам Гран-при Испании.

«Пока слишком рано говорить что-то о ситуации в чемпионате. Если говорить об износе шин, то Шарль довольно уверенно уехал от меня на старте – но были и другие гонки, когда это случалось с самого начала.

Точно не могу сказать, что не заметил этого, ведь у «Феррари» вышел очень сильный уик-энд и нам нужно стараться прибавлять. Все всяких сомнений, нам нужно улучшать нашу скорость на одном быстром круге.

Здесь у нас не было очевидного ориентира для сравнения (из-за схода Леклера). И нам очевидно нужно продолжать прибавлять. Ведь по итогам уик-энда мы понимаем, что за счет привезенных новинок соперники из «Феррари» явно сделали шаг вперед. И теперь уже нам нужно сокращать это отставание», – рассказал Ферстаппен.

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