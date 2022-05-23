Алекс Албон: «Я пилотировал так медленно, как только мог, но шины все равно уходили. Можно было провести 5-6 пит-стопов»

рассказал о «невероятной» деградации шин на Гран-при Испании.

Гонщик приехал к финишу последним, проиграв своему напарнику , которого уверенно опережал в других гонках, и отстал от победителя на два круга.

«На установочных кругах я уже чувствовал деградацию шин, и в гонке было то же самое. Мы провели четыре пит-стопа, но я мог бы проехать с пятью или шестью и, пожалуй, оказался бы быстрее. Невероятная деградация. Думаю, в третьем и девятом поворотах я был на 20 км/ч медленнее всех остальных, у меня возникали проблемы.

Обычно у нас все не настолько плохо. Наверное, что-то упустили – нужно проверить, потому что это ненормально.

Я пилотировал так медленно, как только мог, но шины все равно уходили. И речь не о том, чтобы чуть-чуть беречь покрышки: первые три круга я проехал на 2,5-3 секунды медленнее, чем обычно – деградация все равно оказалась огромной. Я секундами терял темп с первого же круга.

Странная ситуация. Как я уже сказал, это ненормально. Мы ожидали высокую деградацию, но это было действительно странно», – сообщил Алекс.

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