Шарль Леклер о сходе: «Чувствую себя лучше, чем после поражений в Имоле и Майами»

Гонщик «Феррари» нашел позитивные моменты после схода .

Леклер лидировал в гонке, однако закончил заезд из-за поломки и упустил первую позицию в личном зачете «Формулы-1». На Гран-при Эмилии-Романьи и Майами Шарль также уступил пилоту .

«Я чувствую себя лучше, чем после последних двух уик-эндов. Конечно, я очень разочарован из-за возникшей проблемы. С другой стороны, есть много позитивных признаков. В квалификации скорость обновленной машины была той, на которую мы рассчитывали, что нельзя воспринимать как данность. В гонке все шло хорошо, если говорить о темпе и работе с шинами.

Мы испытывали трудности с покрышками в последних двух гонках, если сравнивать с «Ред Булл», а сейчас выступили здорово. Полагаю, в таких ситуациях нужно смотреть и на позитивные моменты – а они есть.

Если честно, все развивалось очень и очень хорошо. Думаю, им («Ред Булл») было бы трудно нас достать, потому что появился довольно существенный отрыв. Деградация шин была на хорошем уровне, в том числе на «софте», и я мог проехать больше кругов в сравнении с соперниками. В целом все было под контролем», – заявил монегаск.

Шарль прокомментировал лидерство Макса в чемпионате:

«Разумеется, каждое очко ценно в борьбе за титул. Но, думаю, по ходу сезона такое может случаться. Это не оправдание, конечно – я вполне уверен, что все в команде упорно работают над тем, чтобы найти проблему и как можно скорее ее решить.

Но все разочарованы так же сильно, как и я, и у меня нет причин злиться на команду. Поэтому я немного подбодрил механиков – они сильно расстроились».

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