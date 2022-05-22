Маттиа Бинотто об «оптимизме» «Феррари»: «Мы взяли фантастический поул, показали отличный гоночный темп»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил провал команды на Гран-при Испании.

Шарль Леклер сошел из-за технических проблем и потерял лидерство в чемпионате, финишировал четвертым, «Ред Булл» обогнал Скудерию в Кубке конструкторов.

Бинотто призывает тифози и команду не отчаиваться:

«Полагаю, в конце концов нужно сохранять оптимизм. В целом уик-энд вышел позитивным в том смысле, что мы привезли обновления, машина показала скорость, мы завоевали фантастический поул в субботу, гоночный темп сегодня оказался отличным.

После нескольких этапов, по ходу которых мы страдали от износа и деградации покрышек, сегодня мы хотя бы оказались довольно быстрыми».

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Шарль Леклер: «Пока не знаю, что случилось – до поломки мы не видели признаков того, что это может произойти»

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